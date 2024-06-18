Театр абсурда
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Театр абсурда

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А "Динамо" бежит? Все бегут... Это же Украина

А "Динамо" бежит? Все бегут... Это же Украина

Юрий Кот На фоне призывов российского ресурса "Спорт-Экспресс", который предлагает русским болеть за нацистскую футбольную сборную Украины, появилась новость из мира культуры.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Евреям всего Мира болеть за Израиль?Израиль обороняется от ХАМАС!
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8 час.
W
Walery
Хохлы... когда Вы организуете покушение как в германии  на &quot;гитлера&quot;... на своего  Зелю.., а?  Или мозгов не хватает.., а?
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8 час.
ninikooo Митусова
Время все расставляет по местам- и « слепые» прозревают…скоро Зеля останется  один в поле, но не воин…
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7 час.

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