Юрий Кот На фоне призывов российского ресурса "Спорт-Экспресс", который предлагает русским болеть за нацистскую футбольную сборную Украины, появилась новость из мира культуры.
А "Динамо" бежит? Все бегут... Это же Украина
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Евреям всего Мира болеть за Израиль?Израиль обороняется от ХАМАС!
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8 час.
W
Walery
Хохлы... когда Вы организуете покушение как в германии на "гитлера"... на своего Зелю.., а? Или мозгов не хватает.., а?
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8 час.
ninikooo Митусова
Время все расставляет по местам- и « слепые» прозревают…скоро Зеля останется один в поле, но не воин…
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7 час.
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