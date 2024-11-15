Трамп не взял в администрацию главу JPMorgan Даймона, поддерживающего Украину

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не взял в состав своей будущей администрации главу финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона, который ранее призывал не допустить поражения Украины и называл Россию частью "оси зла".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии