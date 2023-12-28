Гонщица McLaren оказалась в центре скандала из-за лайка посту с оскорблением Стролла

McLaren18-летняя автогонщица из Филиппин Бьянка Бустаманте, которая недавно стала членом юниорской программы McLaren и будет выступать в следующем сезоне Академии Ф1, оказалась в центре скандала из-за реакции на пост в соцсетях, оскорбляющий Лэнса Стролла.