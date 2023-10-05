Бессараб: Индексация пенсий на 7,5 процента — ожидаемое решение

Планируемое повышение пенсий, социальных пособий и выплат на 7,5 процента — это решение, которое ожидали люди, сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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