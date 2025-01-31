"Ты сюда не ходи." Подписчики предостерегают об опасности: "Как думаете как скоро этот лист шифера оторвется и упадет кому-нибудь на голову?! Примите меры пока не случилось беды!".
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"Ты сюда не ходи." Подписчики предостерегают об опасности: "Как думаете как скоро этот лист шифера оторвется и упадет кому-нибудь на голову?! Примите меры пока не случилось беды!".