Возрождение мертвых в цифровом мире: что думает об этом общество

Авторы нового исследования изучают отношение общественности к цифровому воскрешению умерших. Участникам были представлены сценарии, в которых цифровая версия женщины могла быть возвращена с ее согласия или без него.
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