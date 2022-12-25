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Тело мужчины нашли в полыхающей машине в деревне под Сланцами

Погибший находился на пассажирском сидении. Его личность предстоит установить специалистам. Вечером 24 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Сланцевского района Ленобласти горит иномарка, а внутри находится тело человека.

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