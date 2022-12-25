Тело мужчины нашли в полыхающей машине в деревне под Сланцами

Погибший находился на пассажирском сидении. Его личность предстоит установить специалистам. Вечером 24 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Сланцевского района Ленобласти горит иномарка, а внутри находится тело человека.
Погибший находился на пассажирском сидении. Его личность предстоит установить специалистам. Вечером 24 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Сланцевского района Ленобласти горит иномарка, а внутри находится тело человека.
Свежие комментарии