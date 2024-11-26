Украина получила разрешение использовать ATACMS в Курской области

Войска Украины получили официальное разрешение на применение американских ракет ATACMS для ударов по объектам в глубине российской территории, сообщил представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер.
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