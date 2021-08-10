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В Краснодарском крае индивидуальный предприниматель предстанет перед судом за незаконный оборот табачной продукции

В Краснодарском крае индивидуальный предприниматель предстанет перед судом за незаконный оборот табачной продукции

Следственным отделом ОМВД России по Каневскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 65-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.

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