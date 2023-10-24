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Церковный праздник «День памяти Прова, Тараха и Андроника» отмечают в России 25 октября в 2023 году

Церковный праздник «День памяти Прова, Тараха и Андроника» отмечают в России 25 октября в 2023 году

Церковный праздник «День памяти Прова, Тараха и Андроника» отмечают в России 25 октября в 2023 году Анна Чернышова25 октября 2023 года в русской православной традиции отмечается празднование «Дня памяти Прова, Тараха и Андроника».

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