Церковный праздник «День памяти Прова, Тараха и Андроника» отмечают в России 25 октября в 2023 году Анна Чернышова25 октября 2023 года в русской православной традиции отмечается празднование «Дня памяти Прова, Тараха и Андроника».
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