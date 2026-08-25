Иран назвал региональным решением договоренности по Ормузскому проливу

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что достигнутые с Оманом договоренности по вопросам Ормузского пролива могут служить примером урегулирования проблем силами государств Персидского залива.
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