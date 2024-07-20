Экс-премьер Молдавии заявил, что страна стала хабом для военных самолетов

Global Look Press/Herbert Kratky/imageBROKER.com Молдавия превратилась в хаб для военных самолетов, которые вряд ли занимаются перевозкой только гуманитарных грузов, заявил в эфире телеканала Rlive бывший премьер-министр, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику.
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