Игры на выживание: станет ли парижская Олимпиада ареной больших террористических вылазок

Менее чем через неделю, 26 июля, в Париже должны открыться 33-и летние Олимпийские игры, но особых восторгов по этому поводу нигде не наблюдается – наоборот, инфополе один за другим сотрясают так или иначе связанные с Олимпиадой скандалы.