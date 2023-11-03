Минздрав предложил отводить на первичный прием у психиатра 24 минуты

Первичный прием у врача нарколога в среднем занимает 26 минут, а у психотерапевта — 42 минуты. Такие типовые временные нормы при оказании специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях предложил утвердить Минздрав.
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