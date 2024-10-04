Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

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  • Империалист циничный
    Читай внимательно. Вся глина обожжена.«Терракотовый дом...
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«Терракотовый дом»: самый интригующий шедевр, построенный из глины вручную

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Комментарии
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Империалист циничный
А кувшин тоже пропитывать надо ?
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17 час.
Владимир Алтайцев
Кувшины  все  обжигают в  печи. Если даже  стены  и прокалены изнутри, то  крышу  так не доведёшь до состояния  кирпича. Если  даже  кирпичи с годами  раскисают от воды, то уж такая  крыша  будет размываться  дождями.
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15 час.
Империалист циничный
Читай внимательно. Вся глина обожжена.
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14 час.

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