Устойчивость в строительстве стала очень модной темой. И это неудивительно, учитывая неутешительное состояние окружающей среды и стремление современников следить за своим здоровьем.
«Терракотовый дом»: самый интригующий шедевр, построенный из глины вручную
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Империалист циничный
А кувшин тоже пропитывать надо ?
Ответить
17 час.
Владимир Алтайцев
Кувшины все обжигают в печи. Если даже стены и прокалены изнутри, то крышу так не доведёшь до состояния кирпича. Если даже кирпичи с годами раскисают от воды, то уж такая крыша будет размываться дождями.
Ответить
15 час.
Империалист циничный
Читай внимательно. Вся глина обожжена.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии