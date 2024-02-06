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Конгрессвумен Луна захотела отправлять проукраинских политиков воевать за Киев

Конгрессвумен Луна захотела отправлять проукраинских политиков воевать за Киев

Член палаты представителей, республиканка от штата Флорида Анна Паулина Луна на фоне разработанного пакета по военной помощи Украине и защите южной границы США предложила обязать своих коллег и всех политиков, призывающих к использованию американских войск за границей, отправляться воевать вместе с ними.

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