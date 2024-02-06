Конгрессвумен Луна захотела отправлять проукраинских политиков воевать за Киев

Член палаты представителей, республиканка от штата Флорида Анна Паулина Луна на фоне разработанного пакета по военной помощи Украине и защите южной границы США предложила обязать своих коллег и всех политиков, призывающих к использованию американских войск за границей, отправляться воевать вместе с ними.