Китай и Вьетнам намерены активизировать межпартийные обмены и антикоррупционное сотрудничество

Пекин, 6 ноября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си в понедельник в Пекине провел переговоры с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама /КПВ/, председателем Центральной инспекционной комиссии КПВ Чан Кам Ту, пообещав активизировать межпартийные обмены и углубить антикоррупционное сотрудничество.