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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гуренко о Дзюбе: «Артем помог бы многим клубам РПЛ, у него колоссальный опыт. Он лидер в раздевалке, странно, что никто не взял его в команду»

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что Артем Дзюба в состоянии помочь командам из чемпионата России.

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