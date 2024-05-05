Звонить отказывается: из жизни Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева исчез значимый человек

В то время как всё общество взволнованно следит за новостями о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, её коллега по популярному сериалу «Моя прекрасная няня», Борис Смолкин, предпочёл сохранять дистанцию и не вступать в контакт ни с актрисой, ни с её семьёй.
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