Произошло ДТП на проспекте Энгельса

Тяжело пострадал ребенок на самокате 9 мая в 23:10 у дома 69 по проспекту Энгельса 18-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, управляя автомобилем «Мерседес С180», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 11-летнего мальчика, который на самокате пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.