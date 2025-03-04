6 причин жевать гвоздику после еды

В Индии после еды принято жевать гвоздику, потому что она освежает дыхание. Помимо этого она помогает и при других проблемах со здоровьем.
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