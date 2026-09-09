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Е‑ОСАГО набирает обороты: продажи выросли более чем на 60%

Е‑ОСАГО набирает обороты: продажи выросли более чем на 60%

Согласно данным Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков, на долю цифровых полисов приходится уже 81% от общего объёма продаж ОСАГО.

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