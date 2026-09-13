Захарова назвала «русофобией головного мозга» слова Сикорского о победе над РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на очередное громкое заявление главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского.
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