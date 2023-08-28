Газета.ру

8 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Благородный
    Этот тупой литовец видно не знает, что приговоры выносят судья а не Президент. А в общем-то прибалты всегда умом не б...Глава МИД Литвы Л...
  • Евгений Бут
    Расстрелять на хер! Чтоб не повадно было.Российские военны...
  • StarPer
    Не надо брать наёмников в плен! Уничтожать на местеРоссийские военны...

Вице-спикер Кузнецова: ВСУ вербует детей для диверсий и шпионажа

Вице-спикер Кузнецова: ВСУ вербует детей для диверсий и шпионажа

Заместитель главы Госдумы РФ, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Анна Кузнецова заявила, что Украина занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх