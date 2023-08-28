Заместитель главы Госдумы РФ, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Анна Кузнецова заявила, что Украина занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям.
Заместитель главы Госдумы РФ, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Анна Кузнецова заявила, что Украина занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям.
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