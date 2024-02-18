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Шайбу Панарина в матче с "Айлендерс" переписали на Трочека

Шайбу Панарина в матче с "Айлендерс" переписали на Трочека

Заброшенную шайбу российского нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс" переписали на его одноклубника Винсента Трочека.

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