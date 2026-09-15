Владимир Зеленский ввел десятилетние санкции против своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель. По мнению экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, причиной стали не политические разногласия, а животный страх: глава киевского режима опасается, что Мендель раскроет новые подробности его прошлого.