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Аргументы и Факты

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Месть и ревность жены: женщины в кругу Зеленского начали войну компроматов

Владимир Зеленский ввел десятилетние санкции против своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель. По мнению экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, причиной стали не политические разногласия, а животный страх: глава киевского режима опасается, что Мендель раскроет новые подробности его прошлого.

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