Ростислав Ищенко Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что Киев желает размесить продовольствие на складах за рубежом – в связи с ракетно-дроновым наступлением России.
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одна из граней начавшегося не вчера большого "драпа". кто бы там думал о населении? суть вещей в грабеже и "так не доставайся же ты ..." (зерно в частности) России! ибо всем уже понятно, к чему все же и пришли. мнение может не совпадать, но представляется, что до конца года мы все увидим конец всего этого бардака.
Наилучшим российским требованием было бы такое: чтобы ВСЕ бандеры висели на столбах вдоль украинских дорог! И чтобы Украина тем самым освободилась бы, наконец, от исторического своего бандеровского позора!
Израиль готовится заехать на Украину. А семит Зеля этому способствует.
Даёшь "Салом по укромусалам!"
ДОПРЫГАЛИСЬ СКАКУАСЫ МАЙДАННЫЕ. КАЖДОЙ СТАЕ БАНДЕРЛОГОВ - СВОЙ КАА.(ТУТ В ИСПОЛНЕНИИ ЗЕЛИ)
Ловко очень ловко зелень геноцидит славян