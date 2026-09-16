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Спички - не игрушка

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Еды не будет: Украина готовит "голодомор"

Еды не будет: Украина готовит "голодомор"

Ростислав Ищенко     Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что Киев желает размесить продовольствие на складах за рубежом – в связи с ракетно-дроновым наступлением России.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

одна из граней начавшегося не вчера большого "драпа". кто бы там думал о населении? суть вещей в грабеже и "так не доставайся же ты ..." (зерно в частности) России! ибо всем уже понятно, к чему все же и пришли. мнение может не совпадать, но представляется, что до конца года мы все увидим конец всего этого бардака.

Профиль пользователя Юрий Золотарев
Юрий Золотаревизменено

Наилучшим российским требованием было бы такое: чтобы ВСЕ бандеры висели на столбах вдоль украинских дорог! И чтобы Украина тем самым освободилась бы, наконец, от исторического своего бандеровского позора!