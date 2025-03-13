📹❗️Одним из наиболее тактисески сложных для контрнаступательных действий ГрВ "Север" отрезков Курского фронта по-прежнему остаются лесные массивы на сложном рельефе местности между Горналью и Гуево.
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📹❗️Одним из наиболее тактисески сложных для контрнаступательных действий ГрВ "Север" отрезков Курского фронта по-прежнему остаются лесные массивы на сложном рельефе местности между Горналью и Гуево.