Ценителей классической музыки ждут на концерте Карагандинского симфонического оркестра

В эту субботу, 25 ноября в 17:00 в концертном зале «Шалкыма» состоится концерт Карагандинского академического симфонического оркестра имени Еркегали Рахмадиева, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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