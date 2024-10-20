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Царьград

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Лихорадка и потеря аппетита: В России начал распространяться новый штамм коронавируса

В России начал распространяться новый штамм коронавируса - ХЕС. Роспотребнадзор сообщил о регистрации семи случаев заражения новым штаммом COVID.

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