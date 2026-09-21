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Жительницу Краснодарского края осудили за продажу лекарств без лицензии

Жительницу Краснодарского края осудили за продажу лекарств без лицензии

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края приговорил местную жительницу к пяти годам колонии за продажу лекарств без лицензии, из-за чего погибли два человека.

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