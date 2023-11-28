В Петербурге пройдет показ мод по мотивам коллекции картин «Президент – добрейшей души человек» Мила Якобссон30 ноября в Санкт-Петербурге состоится модный показ одежды, аксессуаров и обуви, посвященных президенту России В.
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