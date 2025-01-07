«Ёлка на аппарате ИВЛ, гирлянда из пробирок и «утки»-олени»: Сургутский травмцентр показал необычные новогодние украшения

В Сургутской травматологической больнице провели конкурс «Профессиональная ёлка» – коллективы отделений должны были соорудить новогодние украшения таким образом, чтобы в них просматривалась специфика их работы.
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