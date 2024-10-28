С наступлением холодов из Москвы начали отправлять теплые вещи в зону СВО

Предприниматели передают бойцам одежду, головные уборы и обувь В пресс-службе мэрии Москвы рассказали о гуманитарной помощи, которую отправляют в зону проведения СВО столичные торговые сети, магазины и салоны красоты.
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