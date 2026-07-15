ВС РФ продолжают уничтожать порты противника в Одесской и Николаевской областях

Российские военные продолжают системную работу по уничтожению логистических узлов противника. Минувшей ночью групповые удары высокоточным ракетным оружием и ударными БПЛА нанесены сразу по трем портам в Одесской и Николаевской областях.
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