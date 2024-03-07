Диетолог Журавлева: сочетание огурцов и помидоров вызывает брожение и вздутие живота

Огурцы и помидоры перевариваются по-разному и ферментируются внутри желудочно-кишечного тракта. По этой причине сочетание этих овощей в одном салате провоцирует брожение и может вызывать вздутие живота, рассказала диетолог Полина Журавлева.
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