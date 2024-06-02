Губернатор Гладков: в Белгородском районе прозвучали сигналы ракетной опасности

Сирены ракетной тревоги звучат в Белгороде и Белгородском районе. Жителям следует спуститься в укрытия и оставаться там до отбоя ракетной опасности, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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