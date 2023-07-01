Военное обозрение

3 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Надо бы, наверное, ему помочь уйти в небытие...  А то же борзота пиндосов не признает границ нигде...Единственный само...
  • Владимир Моргунов
    ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЕСА В МИРОВОЙ ИГРЕ !!!Чего ждать от рас...
  • Вера смелых
    Храни вас Боже, родные наши, несущие крест за нас. Пусть вам всем повезёт вернуться живыми!  Как же вам сейчас тяжело...У основания Антон...

Бельгийский политик: Табу на обсуждение темы взрыва «Северных потоков» - серьезная атака на интересы народов Европы

Бельгийский политик: Табу на обсуждение темы взрыва «Северных потоков» - серьезная атака на интересы народов Европы

«Таинственный» подрыв осенью прошлого года балтийских газопроводов, по которым шёл российский газ в Европу, остаётся до конца не раскрытым.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх