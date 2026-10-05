Кто на самом деле "совесть нации" и "советская интеллигенция". Чтобы знали и помнили всегда!

Сын грузинских карателей Булат Окуджава: путь негодяя Оригинал взят у maxfux в Сын грузинских карателей Булат Окуджава: путь негодяя "Булат" родился в Москве 9 мая 1924 года в семье коммунистов, приехавших из Тифлиса для партийной учёбы в Коммунистической академии.