Медвежий угол
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Медвежий угол

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Кто на самом деле "совесть нации" и "советская интеллигенция". Чтобы знали и помнили всегда!

Кто на самом деле "совесть нации" и "советская интеллигенция". Чтобы знали и помнили всегда!

Сын грузинских карателей Булат Окуджава: путь негодяя Оригинал взят у maxfux в Сын грузинских карателей Булат Окуджава: путь негодяя "Булат" родился в Москве 9 мая 1924 года в семье коммунистов, приехавших из Тифлиса для партийной учёбы в Коммунистической академии.

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