Кто на самом деле "совесть нации" и "советская интеллигенция". Чтобы знали и помнили всегда!

Сын грузинских карателей Булат Окуджава: путь негодяя Оригинал взят у maxfux в Сын грузинских карателей Булат Окуджава: путь негодяя "Булат" родился в Москве 9 мая 1924 года в семье коммунистов, приехавших из Тифлиса для партийной учёбы в Коммунистической академии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Полицейский беспр...
- Полицейский беспр...
- Сотрудники миграц...
Любите людей за хорошее - за плохое накажет Бог