Накануне праздника Крещения, 18 января, отмечается день Навечерие Богоявления Господня

Источник иллюстрации / фото: dosuga.net18 января 2025 года для православных христиан наступает Крещенский Сочельник — день, который также известен как Навечерие Богоявления Господня, Канун Крещения или Второй Сочельник.
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