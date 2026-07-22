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Дата-центры получат собственные атомные электростанции: в Бразилии установят микрореакторы SOLO от Terra Innovatum

Дата-центры получат собственные атомные электростанции: в Бразилии установят микрореакторы SOLO от Terra Innovatum

Система должна обеспечить автономное питание объектов вещательных сервисов и стать первым коммерческим проектом компании в регионеРазработчик микромодульных ядерных реакторов Terra Innovatum Global подписал соглашение с латиноамериканской медиагруппой Waiken ILW о размещении своих реакторов SOLO на площадках дата-центров в городе Жагуариуна, Бразилия.

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