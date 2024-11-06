Появилось фото с места столкновения тягача и микроавтобуса в Карелии, где погибли два человека

В Сегежском районе прокуратура контролирует расследование смертельного ДТП Вечером 5 ноября 2024 года около 19:40 на 669-м километре трассы «Кола» в Сегежском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
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