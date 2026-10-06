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Валентина Мелис весит 37 кг, хочет похудеть ещё сильнее и не считает себя больной

Валентина Мелис весит 37 кг, хочет похудеть ещё сильнее и не считает себя больной

22-летняя модель Валентина Мелис появилась в студии «Пусть говорят» и объявила, что именно она запустила тренд на предельную худобу.

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