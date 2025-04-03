Президент ФИФА: «Надеюсь, скоро мы сможем вернуть Россию в футбольный мир»

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду на возвращение российских команд на международные соревнования под эгидой организации.
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