В России впервые с 2018 года снизились зарплатные ожидания соискателей

Снижение ожиданий наблюдается и в отдельных профессиях. Например, слесари и сварщики рассчитывают на зарплату в среднем 213 тысяч рублей в месяц по сравнению с 303 тысячами в начале года, а водители — на 164 тысячи рублей вместо 214 тысяч.
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