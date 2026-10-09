В России впервые с 2018 года снизились зарплатные ожидания соискателей

Снижение ожиданий наблюдается и в отдельных профессиях. Например, слесари и сварщики рассчитывают на зарплату в среднем 213 тысяч рублей в месяц по сравнению с 303 тысячами в начале года, а водители — на 164 тысячи рублей вместо 214 тысяч.