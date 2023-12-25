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Добрый Мир

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Есть что забрать. Чем ответит Россия на воровство её активов на Западе

Есть что забрать. Чем ответит Россия на воровство её активов на Западе

3 дня назад 740 прочитали Симметричный ответ на попытку конфисковать российские активы в Европе пообещал глава Минфина России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

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