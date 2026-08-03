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Журнал «Профиль»

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Мировому футболу грозит раскол в случае попытки Инфантино остаться во главе FIFA

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатская конфедерация футбола (АФК) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) разработали стратегии действий на случай, если президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино не уйдет в отставку и снова выдвинет свою кандидатуру на четвертый срок на выборах в марте 2027 года.

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