Мировому футболу грозит раскол в случае попытки Инфантино остаться во главе FIFA

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатская конфедерация футбола (АФК) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) разработали стратегии действий на случай, если президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино не уйдет в отставку и снова выдвинет свою кандидатуру на четвертый срок на выборах в марте 2027 года.