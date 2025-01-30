Эксперты прогнозируют рост кредитных ставок в I квартале 2025 года

Средняя одобренная ставка по кредитам наличными физлицам в 2024 году существенно выросла по сравнению с 2023 годом — 22,4% против 14,9% соответственно, сообщили «Известиям» в пресс-службе маркетплейса Финуслуги (сервис Мосбиржи).