Эксперты прогнозируют рост кредитных ставок в I квартале 2025 года

Средняя одобренная ставка по кредитам наличными физлицам в 2024 году существенно выросла по сравнению с 2023 годом — 22,4% против 14,9% соответственно, сообщили «Известиям» в пресс-службе маркетплейса Финуслуги (сервис Мосбиржи).
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