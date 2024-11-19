❗️Стало известно, как двое жителей Крыма готовили теракт против военного В Крыму задержаны двое граждан, причастные к совершению теракта в отношении военнослужащего в Севастополе.
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❗️Стало известно, как двое жителей Крыма готовили теракт против военного В Крыму задержаны двое граждан, причастные к совершению теракта в отношении военнослужащего в Севастополе.