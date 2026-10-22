❗️⚡️ВС США сокращают свое присутствие на базах в Иордании, Катаре и Кувейте, в то время как Государственный департамент США сокращает штат сотрудников в некоторых дипломатических представительствах в регионе, на фоне возможного возобновления боевых действий против Ирана.
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